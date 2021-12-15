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Номер извещения
32110896181
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка СУГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
Почтовый адрес
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
Контактный телефон
+7 8442 25-80-30
Факс
{}
Адрес электронной почты
kazimirova_ms@vlg-gaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казимирова Марина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Городищенский район, р.п. Городище
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Поставка Газ сжиженный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Газ сжиженныйГородищенский район, р.п. Городище
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка Газ сжиженныйГородищенский район, р.п. Городище
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка Газ сжиженныйГородищенский район, р.п. Городище
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Газ сжиженный
Начальная цена
989 332,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.2
19.20
Документация лота
Кол-во: 29101.42400
Поставка газ сжиженный углеводородный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газ сжиженный углеводородный
Начальная цена
505 533,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.2
19.20
Документация лота
Кол-во: 12766.00000
Поставка газ сжиженный углеводородный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газ сжиженный углеводородный
Начальная цена
285 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.2
19.20
Документация лота
Кол-во: 7000.00000
Поставка СУГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СУГ
Начальная цена
933 409,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.2
19.20
Документация лота
Кол-во: 25230.00000
Поставка СУГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СУГ
Начальная цена
820 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.2
19.20
Документация лота
Кол-во: 19000.00000
Поставка СУГ через АГЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СУГ через АГЗСГородищенский район, р.п. Городище
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка СУГ через АГЗСГородищенский район, р.п. Городище
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка СУГ через АГЗСГородищенский район, р.п. Городище
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СУГ через АГЗС
Начальная цена
569 152,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.2
19.20
Документация лота
Кол-во: 17844.00000
Поставка поставка СУГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка поставка СУГ
Начальная цена
240 026,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.2
19.20
Кол-во: 5406.00000
Поставка сжиженного углеводородного газа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сжиженного углеводородного газаГородищенский район, р.п. Городище
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка сжиженного углеводородного газаГородищенский район, р.п. Городище
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка сжиженного углеводородного газаГородищенский район, р.п. Городище
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сжиженного углеводородного газа
Начальная цена
599 992,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.2
19.20
Документация лота
Кол-во: 16216.00000
Поставка суг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сугГородищенский район, р.п. Городище
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка сугГородищенский район, р.п. Городище
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка сугГородищенский район, р.п. Городище
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка суг
Начальная цена
1 062 019,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.3
19.20
Документация лота
Кол-во: 22600.00000
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