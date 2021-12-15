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    Главная / Торги / Поставка СУГ

    Поставка СУГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сугГородищенский район, р.п. ГородищеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110896181

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка СУГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx.docx

    Лот_1_проект_договора_СУГ.doc.doc

    Лот_4_ТЗ_Топливо_Михайловка.docx.docx

    Лот_6_ТЗ_Топливо_СУГ_ДГУ.docx.docx

    Лот_9_Проект_договора_СУГ_для_Нехаевский_и_Новониколаевский.doc.doc

    Лот_7_ПД_поставки_СУГ.doc.doc

    Лот_7_ТЗ_СУГ_Николаевск.docx.docx

    Лот_8_ПД_поставки_СУГ_типов._160119.pdf..doc.doc

    Лот_8_ТЗ_Топливо_Новоаннинский3.docx.docx

    Лот_3_ТЗ_Топливо_СУГ_Серафимович.docx.docx

    Лот_2_ТЗ_Топливо_СУГ_Серафимович.docx.docx

    Лот_6_проект_СУГ_ДГУ_на_2022.doc.doc

    Лот_3_Договор_проект.doc.doc

    Лот_4_ТЗ_Топливо_Михайловка.docx

    Лот_5_ТЗ_Топливо_Михайловка.docx.docx

    Лот_2__Проект_договора__СУГ_типов._160119.pdf..doc.doc

    Лот_1_Техническое_Задание_СУГ_Палласовка.docx.docx

    Лот_4_Проект_договора_СУГ.doc.doc

    Лот_5_Прооект_договора_СУГ.doc.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kazimirova_ms@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казимирова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городищенский район, р.п. Городище

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Газ сжиженный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Газ сжиженныйГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка Газ сжиженныйГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка Газ сжиженныйГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка Газ сжиженныйГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Газ сжиженный

    Начальная цена

    989 332,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_1_Техническое_Задание_СУГ_Палласовка.docx.docx

    02.12.2021

    Лот_1_проект_договора_СУГ.doc.doc

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 29101.42400

    Лот 2

    Поставка газ сжиженный углеводородный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газ сжиженный углеводородный

    Начальная цена

    505 533,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_2_ТЗ_Топливо_СУГ_Серафимович.docx.docx

    02.12.2021

    Лот_2__Проект_договора__СУГ_типов._160119.pdf..doc.doc

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 12766.00000

    Лот 3

    Поставка газ сжиженный углеводородный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка газ сжиженный углеводородныйГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газ сжиженный углеводородный

    Начальная цена

    285 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_3_ТЗ_Топливо_СУГ_Серафимович.docx.docx

    02.12.2021

    Лот_3_Договор_проект.doc.doc

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 7000.00000

    Лот 4

    Поставка СУГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СУГ

    Начальная цена

    933 409,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_4_Проект_договора_СУГ.doc.doc

    02.12.2021

    Лот_4_ТЗ_Топливо_Михайловка.docx

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 25230.00000

    Лот 5

    Поставка СУГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СУГ

    Начальная цена

    820 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_5_Прооект_договора_СУГ.doc.doc

    02.12.2021

    Лот_5_ТЗ_Топливо_Михайловка.docx.docx

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 19000.00000

    Лот 6

    Поставка СУГ через АГЗС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СУГ через АГЗСГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка СУГ через АГЗСГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка СУГ через АГЗСГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка СУГ через АГЗСГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СУГ через АГЗС

    Начальная цена

    569 152,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_6_ТЗ_Топливо_СУГ_ДГУ.docx.docx

    02.12.2021

    Лот_6_проект_СУГ_ДГУ_на_2022.doc.doc

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 17844.00000

    Лот 7

    Поставка поставка СУГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка поставка СУГГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поставка СУГ

    Начальная цена

    240 026,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_7_ПД_поставки_СУГ.doc.doc

    02.12.2021

    Лот_7_ТЗ_СУГ_Николаевск.docx.docx

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 5406.00000

    Лот 8

    Поставка сжиженного углеводородного газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сжиженного углеводородного газаГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка сжиженного углеводородного газаГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка сжиженного углеводородного газаГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка сжиженного углеводородного газаГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сжиженного углеводородного газа

    Начальная цена

    599 992,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_8_ПД_поставки_СУГ_типов._160119.pdf..doc.doc

    02.12.2021

    Лот_8_ТЗ_Топливо_Новоаннинский3.docx.docx

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 16216.00000

    Лот 9

    Поставка суг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сугГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110896181Дата и время вскрытия заявок Поставка сугГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка сугГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896181Подведение итогов не позднее Поставка сугГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка суг

    Начальная цена

    1 062 019,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.3

    Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кроме газа горючего природного

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_9_Проект_договора_СУГ_для_Нехаевский_и_Новониколаевский.doc.doc

    02.12.2021

    Лот_9_ТЗ_СУГ_Нехаевский_Новоник.docx

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 22600.00000

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