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    Главная / Торги / Поставка шин для специальной техники для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Поставка шин для специальной техники для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 16:3020.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112304Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин для специальной техники для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 годуМинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112304

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1000910848

    Наименование закупки

    Поставка шин для специальной техники для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.12.2021 17:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4_Условие_применения_БС_летние_и_зимние_шины.doc

    Извещение_продление.pdf

    Документация_о_МИ_летние_и_зимние_шины.docx

    Приложение_1_Методика_оценки_к_документации_летние_и_зимние_шины.docx

    Приложение_2_Техническая_часть_летние_и_зимние_шины.docx

    Приложение_3_Проект_договора_летние_и_зимние_шины.docx

    Протокол_шины_спецтехника.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Газпром трангаз Беларусь
    Все закупки и тендеры Газпром трангаз Беларусь

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219127 доб. 0

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.berashevich@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Берашевич Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Минск

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шин для специальной техники для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112304Подведение итогов не позднее Поставка шин для специальной техники для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 годуМинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин для специальной техники для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году

    Начальная цена

    1 288 835,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Приложение №2 "Техническая часть"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    филиал «УМТСиК УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», д. Дубовый Лес, Минский район, Минская область, Республика БеларусьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% от стоимости продукции по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, исчисляемых со дня приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трангаз Беларусь
    Все закупки и тендеры Газпром трангаз Беларусь

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128468/name/61cece7eef6270.52058388

    31.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Daewoo D30S-З"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Daewoo D30S-З"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Беларус 320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "2ПТС-6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Беларус 422.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "2ПТС-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "МТЗ 82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Амкодор 332С4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Амкодор 702ЕМ03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Беларус 1221"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "К 701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "К 744Р2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Амкодор 702ЕМ03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "МТЗ 82"

    Кол-во: 4

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    • До 3 лет
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