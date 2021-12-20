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Номер извещения
ГП112304
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шин для специальной техники для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.12.2021 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова
Почтовый адрес
220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова
Контактный телефон
+375 17 219127 доб. 0
Факс
Адрес электронной почты
e.berashevich@btg.by
Ф.И.О. контактного лица
Берашевич Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Минск
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шин для специальной техники для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шин для специальной техники для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2022 году
Начальная цена
1 288 835,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложение №2 "Техническая часть"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
филиал «УМТСиК УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», д. Дубовый Лес, Минский район, Минская область, Республика БеларусьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трангаз Беларусь
Все закупки и тендеры Газпром трангаз Беларусь
Адрес местонахождения
220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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