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Номер извещения
32110896084
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масла сливочного для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
02.12.2021 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Почтовый адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Контактный телефон
+7 831 234-04-01
Факс
Адрес электронной почты
pni@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Обидин Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
город Нижний Новгород
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла сливочного для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 18:00 GMT +320.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896084Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла сливочного для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.12.2021 23:5921.12.2021 23:5921.12.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110896084Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка масла сливочного для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород
Дата и время проведения
22.12.2021 09:0022.12.2021 09:0022.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110896084Дата и время проведения Поставка масла сливочного для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 23:5923.12.2021 23:5923.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896084Подведение итогов не позднее Поставка масла сливочного для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла сливочного для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Начальная цена
1 262 184,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603142, г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д.38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Адрес местонахождения
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
10.51.30.111
10.51.2
Документация лота
Кол-во: 2640.00000
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