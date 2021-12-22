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    Главная / Торги / 88/2021/ОКОЭФ Оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому, аварийно-спасательному обслуживанию и эксплуатации газового оборудования и газопроводных сетей.

    88/2021/ОКОЭФ Оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому, аварийно-спасательному обслуживанию и эксплуатации газового оборудования и газопроводных сетей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 07:5922.12.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110896118Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому, аварийно-спасательному обслуживанию объектов газового хозяйства ООО «Газпром газораспределение Самара»ЖигулевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110896118

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    88/2021/ОКОЭФ

    Наименование закупки

    88/2021/ОКОЭФ Оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому, аварийно-спасательному обслуживанию и эксплуатации газового оборудования и газопроводных сетей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    02.12.2021 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_88_2021_ОКОЭФ.pdf

    Итоговый_протокол_88_2021_ОКОЭФ.doc

    Документация__88.2021.ОКОЭФ_ред.2.docx

    Извещение__88.2021.ОКОЭФ_ред.2.doc

    Извещение_о_внесении_изменений_88.2021.ОКОЭФ.pdf

    Приложение_2___Техническая_часть_ред.1.rar

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Итоговый_протокол_88_2021_ОКОЭФ.doc

    Извещение_о_внесении_изменений_в_итоговый_протокол_88.2021.ОКОЭФ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА

    Юридический адрес

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1,

    Почтовый адрес

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1

    Контактный телефон

    +7 84862 7-00-44

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zimikhina.yua@vogk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зимихина Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Жигулевск

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому, аварийно-спасательному обслуживанию объектов газового хозяйства ООО «Газпром газораспределение Самара»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896118Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому, аварийно-спасательному обслуживанию объектов газового хозяйства ООО «Газпром газораспределение Самара»Жигулевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому, аварийно-спасательному обслуживанию объектов газового хозяйства ООО «Газпром газораспределение Самара»

    Начальная цена

    2 959 703,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА

    Адрес местонахождения

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1,

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.20

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123205/name/61c98d562e4803.91361819

    27.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123206/name/61c98d5d90f092.09026331

    27.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123643/name/61c9bc6f91c650.39434936

    27.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123658/name/61c9bec1c23a45.84729852

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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