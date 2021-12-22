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Номер извещения
32110896118
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
88/2021/ОКОЭФ Оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому, аварийно-спасательному обслуживанию и эксплуатации газового оборудования и газопроводных сетей.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
02.12.2021 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1,
Почтовый адрес
445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1
Контактный телефон
+7 84862 7-00-44
Факс
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Адрес электронной почты
zimikhina.yua@vogk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зимихина Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Жигулевск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому, аварийно-спасательному обслуживанию объектов газового хозяйства ООО «Газпром газораспределение Самара»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.12.202127.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110896118Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому, аварийно-спасательному обслуживанию объектов газового хозяйства ООО «Газпром газораспределение Самара»Жигулевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому, аварийно-спасательному обслуживанию объектов газового хозяйства ООО «Газпром газораспределение Самара»
Начальная цена
2 959 703,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
Адрес местонахождения
445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1,
445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1
33.20
33.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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