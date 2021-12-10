Оказание услуг по физической охране объектов ООО «ГЭС Поволжье» Астраханская область

Выбор исполнителя услуг физической охраны: защита жизни и здоровья граждан; охрана объектов и имущества Заказчика; обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах охраны; консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.