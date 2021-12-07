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Номер извещения
ГП112266
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗИП для турбосмесителя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2147
Факс
Адрес электронной почты
Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗИП для турбосмесителя
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112266Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для турбосмесителяКолпино
Подведение итогов не позднее
28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112266Подведение итогов не позднее ЗИП для турбосмесителяКолпино
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для турбосмесителя
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.91.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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