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    Главная / Торги / ЗИП для турбосмесителя

    ЗИП для турбосмесителя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112266Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для турбосмесителяКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112266

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    768

    Наименование закупки

    ЗИП для турбосмесителя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__ЗИП_.doc

    Шаблон_договора_поставки__Приложение__2_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗИП для турбосмесителя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112266Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП для турбосмесителяКолпино

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112266Подведение итогов не позднее ЗИП для турбосмесителяКолпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112266Подведение итогов не позднее ЗИП для турбосмесителяКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для турбосмесителя

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.91.1

    Оборудование для металлургии и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зубчатое колесо 08-005-270-003 для турбосмесителя TMS20-4000\1800 Axmann Anlagenbau GmbHForstweg 3b D-52382 Oberzier"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Рукав турбосмесителя 02-005-180-001 для турбосмесителя TMS20-4000\1800 Axmann Anlagenbau GmbHForstweg 3b D-52382 Oberzier"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Щетка 02-005-180-009 для турбосмесителя TMS20-4000\1800 Axmann Anlagenbau GmbHForstweg 3b D-52382 Oberzier"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Питающий шнек 02-005-180-010 для турбосмесителя TMS20-4000\1800 Axmann Anlagenbau GmbHForstweg 3b D-52382 Oberzier"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вал турбосмесителя 02-005-180-011 для турбосмесителя TMS20-4000\1800 Axmann Anlagenbau GmbHForstweg 3b D-52382 Oberzier"

    Кол-во: 1

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    31.01.2022 г., 22:00
    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
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