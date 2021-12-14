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    Главная / Торги / Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц для изделия 9Б920

    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц для изделия 9Б920

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895932Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц для изделия 9Б920Москва, ул. Авиамоторная, 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110895932

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц для изделия 9Б920

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 14:20

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ЗП_88.docx

    Документация_ЗП_88.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КП

    Юридический адрес

    111024, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, д. 53, корп. 1, эт/пом/ком 2/VII/12-14

    Почтовый адрес

    111250, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, 53

    Контактный телефон

    495 доб.517-92-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@orkkniikp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемова Ольга Димитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная, 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц для изделия 9Б920

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 10:3017.12.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895932Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц для изделия 9Б920Москва, ул. Авиамоторная, 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц для изделия 9Б920

    Начальная цена

    139 368,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ КП
    Все закупки и тендеры АО НИИ КП

    Адрес местонахождения

    111024, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, д. 53, корп. 1, эт/пом/ком 2/VII/12-14

    111250, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, 53

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Проект Договора_88

    02.12.2021

    Техническое задание_88

    02.12.2021

    Расчет НМЦ_88

    02.12.2021

    КД 9Б920

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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