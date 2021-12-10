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Номер извещения
АП009834
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по мониторингу – сбору, хранению, обработке информации с бортовых контроллеров, установленных на транспортные средства участка ООО «Газпромнефть-Снабжение» Дивизион «Юг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3812 60-67-78 доб. 76024
Адрес электронной почты
Zhukov.AlA@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Регина Ильинична
Место рассмотрения заявок
г. Омск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мониторингу – сбору, хранению, обработке информации с бортовых контроллеров, установленных на транспортные средств
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009834Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мониторингу – сбору, хранению, обработке информации с бортовых контроллеров, установленных на транспортные средствг. Омск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по мониторингу – сбору, хранению, обработке информации с бортовых контроллеров, установленных на транспортные средств
Официальный сайт, на котором размещена документация
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