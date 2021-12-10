Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по мониторингу – сбору, хранению, обработке информации с бортовых контроллеров, установленных на транспортные средства участка ООО «Газпромнефть-Снабжение» Дивизион «Юг»

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по мониторингу – сбору, хранению, обработке информации с бортовых контроллеров, установленных на транспортные средства участка ООО «Газпромнефть-Снабжение» Дивизион «Юг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009834Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мониторингу – сбору, хранению, обработке информации с бортовых контроллеров, установленных на транспортные средствг. ОмскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009834

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0082443-338-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по мониторингу – сбору, хранению, обработке информации с бортовых контроллеров, установленных на транспортные средства участка ООО «Газпромнефть-Снабжение» Дивизион «Юг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 14:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 3812 60-67-78 доб. 76024

    Адрес электронной почты

    Zhukov.AlA@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волкова Регина Ильинична

    Место рассмотрения заявок

    г. Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по мониторингу – сбору, хранению, обработке информации с бортовых контроллеров, установленных на транспортные средств

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009834Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мониторингу – сбору, хранению, обработке информации с бортовых контроллеров, установленных на транспортные средствг. Омск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по мониторингу – сбору, хранению, обработке информации с бортовых контроллеров, установленных на транспортные средств

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014505
    Выполнение работ по подаче сжатого воздуха для проведения пневматических испытаний на давление 1,1 Рраб =110 кгс/см2 и осушки полости трубопровода, для нужд ООО "СТГ ТПС" (СТНГ-2028.1-ЛС-СТ)
    Выполнение работ по подаче сжатого воздуха для проведения пневматических испытаний на давление...
    594924
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:20(GMT+03:00)
    384 613 819
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    МРТС ХОЛДИНГ
    Запрос предложений № ГП201650
    Изготовление конструкций металлических для "Линии сушки и охлаждения гранатового песка" для нужд ООО "ТЭНГРИ" согласно техническому заданию
    Изготовление конструкций металлических для "Линии сушки и охлаждения гранатового песка" для...
    584885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014509
    Аренда оборудования для проведения пневматических испытаний (без экипажа) для нужд ООО "СТГ ТПС" (СТНГ-2028.1-ЛС-СТ)
    Аренда оборудования для проведения пневматических испытаний (без экипажа) для нужд ООО "СТГ...
    594954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:50(GMT+03:00)
    81 675 707
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП124851
    Поставка комплектов оборудования беспроводного широкополосного доступа
    Поставка комплектов оборудования беспроводного широкополосного доступа
    575868
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП202097
    Закупка манжет ТЕРМА
    Закупка манжет ТЕРМА
    594958
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013861
    Выполнение работ по реконструкции системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская" (Этап 19, Этап 20, Этап 36, Этап 37, Этап 41, Этап 48, Этап 63, Этап 64, Этап 65).
    Выполнение работ по реконструкции системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для...
    591804
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 318 080 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Маркетинговые исследования № 32211058913
    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных
    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных
    590301
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    3 302 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    «ГСП-7»
    Попозиционная № АП014510
    Поставка наливного пола «Компаунд монолит NG» для объекта строительства «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал). КС «Новосиндорская» для нужд ООО «ГСП-7»
    Поставка наливного пола «Компаунд монолит NG» для объекта строительства «Система магистральных...
    594955
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить