Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Заключение договора на лом металлический

    Заключение договора на лом металлический

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112264Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на лом металлическийКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112264

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    767

    Наименование закупки

    Заключение договора на лом металлический

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 14:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_на_лом_3АЖД.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на лом металлический

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 11:00 GMT +316.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112264Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на лом металлическийКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 11:0016.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112264Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на лом металлическийКолпино

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2022 15:3019.03.2022 15:3019.03.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112264Подведение итогов не позднее Заключение договора на лом металлическийКолпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    19.03.202219.03.2022 15:3019.03.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112264Подведение итогов не позднее Заключение договора на лом металлическийКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на лом металлический

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    38.3

    Услуги по восстановлению материалов; вторичное сырье

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом углеродистый габаритный 3АЖД"

    Кол-во: 12000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    МРТС ХОЛДИНГ
    Запрос предложений № ГП201650
    Изготовление конструкций металлических для "Линии сушки и охлаждения гранатового песка" для нужд ООО "ТЭНГРИ" согласно техническому заданию
    Изготовление конструкций металлических для "Линии сушки и охлаждения гранатового песка" для...
    584885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014509
    Аренда оборудования для проведения пневматических испытаний (без экипажа) для нужд ООО "СТГ ТПС" (СТНГ-2028.1-ЛС-СТ)
    Аренда оборудования для проведения пневматических испытаний (без экипажа) для нужд ООО "СТГ...
    594954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:50(GMT+03:00)
    81 675 707
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП124851
    Поставка комплектов оборудования беспроводного широкополосного доступа
    Поставка комплектов оборудования беспроводного широкополосного доступа
    575868
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП202097
    Закупка манжет ТЕРМА
    Закупка манжет ТЕРМА
    594958
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013861
    Выполнение работ по реконструкции системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская" (Этап 19, Этап 20, Этап 36, Этап 37, Этап 41, Этап 48, Этап 63, Этап 64, Этап 65).
    Выполнение работ по реконструкции системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для...
    591804
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 318 080 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Маркетинговые исследования № 32211058913
    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных
    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных
    590301
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    3 302 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    «ГСП-7»
    Попозиционная № АП014510
    Поставка наливного пола «Компаунд монолит NG» для объекта строительства «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал). КС «Новосиндорская» для нужд ООО «ГСП-7»
    Поставка наливного пола «Компаунд монолит NG» для объекта строительства «Система магистральных...
    594955
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012568
    Поставка кабеленесущих систем и материлов для СКС
    Поставка кабеленесущих систем и материлов для СКС
    586338
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить