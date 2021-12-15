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    Главная / Торги / «Оказание рекламных услуг для ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

    «Оказание рекламных услуг для ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112286Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание рекламных услуг для ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112286

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Оказание рекламных услуг для ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 28-55-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Zarubina@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Оказание рекламных услуг для ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 16:00 GMT +315.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112286Дата и время окончания срока приема заявок «Оказание рекламных услуг для ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 16:0015.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112286Дата и время вскрытия заявок «Оказание рекламных услуг для ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».Сургут

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 16:0030.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112286Подведение итогов не позднее «Оказание рекламных услуг для ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».Сургут

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112286Подведение итогов не позднее «Оказание рекламных услуг для ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Оказание рекламных услуг для ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    63

    Услуги в области информационных технологий

    73

    Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Бриф.pdf

    02.12.2021

    325_21_УВЕДОМЛЕНИЕ_ПАО_ЮТэйр.pdf

    02.12.2021

    ТЗ_по_выбору_РА_на_2022_год.pdf

    02.12.2021

    П14.Анкета_контрагента.docx

    02.12.2021

    Декларация_участника_закупки.docx

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Оказание рекламных услуг для ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»."

    Кол-во:

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