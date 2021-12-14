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    Главная / Торги / Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.

    Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 14:3014.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112263Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.Верхнеуслонский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112263

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112263_second_parts_protocol.rtf

    ТЗ_ковролин.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Юридический адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 927 557-94-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.savenkov@innopolis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Верхнеуслонский район

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 14:30 GMT +314.12.2021 14:3014.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112263Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.Верхнеуслонский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 14:3014.12.2021 14:3014.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112263Дата и время вскрытия заявок Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.Верхнеуслонский район

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 14:3015.12.2021 14:3015.12.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112263Подведение итогов не позднее Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.Верхнеуслонский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 14:3015.12.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112263Подведение итогов не позднее Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.Верхнеуслонский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Адрес местонахождения

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    43.33.29.110

    Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких материалов для покрытия полов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110082/name/61b883767ded14.55241273

    14.12.2021

    ТЗ_ковролин.docx

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1."

    Кол-во:

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