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Номер извещения
ГП112263
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 927 557-94-87
Факс
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Адрес электронной почты
s.savenkov@innopolis.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенков Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Верхнеуслонский район
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Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 14:30 GMT +314.12.2021 14:3014.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112263Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.Верхнеуслонский район
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 14:3014.12.2021 14:3014.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112263Дата и время вскрытия заявок Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.Верхнеуслонский район
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 14:3015.12.2021 14:3015.12.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112263Подведение итогов не позднее Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.Верхнеуслонский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 14:3015.12.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112263Подведение итогов не позднее Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.Верхнеуслонский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, установка ковролина для помещения 3088 в Учебно-лабораторном корпусе Университета Иннополис, г.Иннополис, ул.Университетская, д.1.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
Адрес местонахождения
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1
43.33.29.110
Документация лота
Кол-во:
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