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    Главная / Торги / МИ №171/МИ - Ремонт и техническое обслуживание ПТК ЧРП "Allen Bradley" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100229)

    МИ №171/МИ - Ремонт и техническое обслуживание ПТК ЧРП "Allen Bradley" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100229)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895712Дата и время окончания срока приема заявок МИ №171/МИ - Ремонт и техническое обслуживание ПТК ЧРП "Allen Bradley" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100229)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110895712

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №171/МИ - Ремонт и техническое обслуживание ПТК ЧРП "Allen Bradley" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100229)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.12.2021 13:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    171_МИ_1_22_МЭ_МИ_13.01.2022.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 316

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vgordeev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №171/МИ - Ремонт и техническое обслуживание ПТК ЧРП "Allen Bradley" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100229)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.202218.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110895712Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №171/МИ - Ремонт и техническое обслуживание ПТК ЧРП "Allen Bradley" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100229)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2022 23:5918.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895712Подведение итогов не позднее МИ №171/МИ - Ремонт и техническое обслуживание ПТК ЧРП "Allen Bradley" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100229)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.01.202218.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895712Подведение итогов не позднее МИ №171/МИ - Ремонт и техническое обслуживание ПТК ЧРП "Allen Bradley" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100229)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №171/МИ - Ремонт и техническое обслуживание ПТК ЧРП "Allen Bradley" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100229)

    Начальная цена

    4 840 524,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Мосэнерго
    Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1132576/name/61e138586b9be1.37524884

    14.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №171/МИ - Ремонт и техническое обслуживание ПТК ЧРП "Allen Bradley" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100229)"

    Кол-во: 1

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