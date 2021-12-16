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    Главная / Торги / Восстановление работоспособности автономных источников электроснабжения до заводских параметров НТД Cummins, для целей бесперебойной поставки электроэнергии (п. 382 ПЗ)

    Восстановление работоспособности автономных источников электроснабжения до заводских параметров НТД Cummins, для целей бесперебойной поставки электроэнергии (п. 382 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895749Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление работоспособности автономных источников электроснабжения до заводских параметров НТД Cummins, для целей бесперебойной поставки электроэнергии (п. 382 ПЗ)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110895749

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000127322

    Наименование закупки

    Восстановление работоспособности автономных источников электроснабжения до заводских параметров НТД Cummins, для целей бесперебойной поставки электроэнергии (п. 382 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    02.12.2021 13:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    7 доб.3496 доб.37972

    Адрес электронной почты

    Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Восстановление работоспособности автономных источников электроснабжения до заводских параметров НТД Cummins, для целей бесперебойной поставки электроэнергии (п. 382 ПЗ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 14:00 GMT +316.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895749Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление работоспособности автономных источников электроснабжения до заводских параметров НТД Cummins, для целей бесперебойной поставки электроэнергии (п. 382 ПЗ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Предмет договора

    Восстановление работоспособности автономных источников электроснабжения до заводских параметров НТД Cummins, для целей бесперебойной поставки электроэнергии (п. 382 ПЗ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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