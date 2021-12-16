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Номер извещения
32110895749
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Восстановление работоспособности автономных источников электроснабжения до заводских параметров НТД Cummins, для целей бесперебойной поставки электроэнергии (п. 382 ПЗ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
02.12.2021 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
7 доб.3496 доб.37972
Адрес электронной почты
Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кишко Андрей Леонидович
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Восстановление работоспособности автономных источников электроснабжения до заводских параметров НТД Cummins, для целей бесперебойной поставки электроэнергии (п. 382 ПЗ)
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 14:00 GMT +316.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895749Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление работоспособности автономных источников электроснабжения до заводских параметров НТД Cummins, для целей бесперебойной поставки электроэнергии (п. 382 ПЗ)Ноябрьск
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Восстановление работоспособности автономных источников электроснабжения до заводских параметров НТД Cummins, для целей бесперебойной поставки электроэнергии (п. 382 ПЗ)
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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