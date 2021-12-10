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    Главная / Торги / поставка трубы стальной

    поставка трубы стальной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 16:5910.12.2021 16:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895695Дата и время окончания срока приема заявок поставка трубы стальнойНазраньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110895695

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка трубы стальной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__13_.docx

    Извещение__2_.doc

    Коммерческое_предложение__2___1_.xlsx

    ТЗ_Трубы.docx

    Проект_договора_на_товары.docx.docx

    32110895695_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ

    Юридический адрес

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Почтовый адрес

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Контактный телефон

    +7 988 818-94-82

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dzeitov0061@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзейтов Рамазан Алиевич

    Место рассмотрения предложений

    Назрань

    Закупки и тендеры Республика Ингушетия*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы стальной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 23:5913.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895695Подведение итогов не позднее поставка трубы стальнойНазрань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы стальной

    Начальная цена

    9 893 599,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ

    Адрес местонахождения

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.2

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109017/name/61b77249bd32b8.29340970

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 5080.00000

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