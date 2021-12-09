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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измерений

    Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измерений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895585Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измеренийЛангепасПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110895585

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измерений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    извещение_метрология_NEW.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» «ЛАНГЕПАССКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
    Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КОНЦЕССКОМ ЛКС

    Юридический адрес

    628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Когалым, 53, Прибалтийская

    Почтовый адрес

    628672, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Лангепас, 9, Ленина

    Контактный телефон

    +7 34669 5-11-30

    Факс

    Адрес электронной почты

    langtvk@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дегтярёва Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Лангепас

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измерений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 15:00 GMT +309.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895585Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измеренийЛангепас

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 15:0009.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110895585Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измеренийЛангепас

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895585Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измеренийЛангепас

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измерений

    Начальная цена

    577 752,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОНЦЕССКОМ
    Все закупки и тендеры КОНЦЕССКОМ

    Адрес местонахождения

    628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Когалым, Прибалтийская, 53

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.62

    Деятельность в области метрологии

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области метрологии"

    Кол-во: 1.00000

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