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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110895585
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измерений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.12.2021 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Когалым, 53, Прибалтийская
Почтовый адрес
628672, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Лангепас, 9, Ленина
Контактный телефон
+7 34669 5-11-30
Факс
Адрес электронной почты
langtvk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дегтярёва Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Лангепас
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измерений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 15:00 GMT +309.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895585Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измеренийЛангепас
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 15:0009.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110895585Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измеренийЛангепас
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению поверки (калибровки) средств измерений
Начальная цена
577 752,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КОНЦЕССКОМ
Все закупки и тендеры КОНЦЕССКОМ
Адрес местонахождения
628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Когалым, Прибалтийская, 53
71.20
71.12.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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