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    Главная / Торги / Открытый квалификационный отбор № КО21-11-38, проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по разработке, модификации, адаптации и внедрению программного обеспечения систем АС «Мобильный банк» для нужд Банка ГПБ (АО)

    Открытый квалификационный отбор № КО21-11-38, проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по разработке, модификации, адаптации и внедрению программного обеспечения систем АС «Мобильный банк» для нужд Банка ГПБ (АО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112258Дата и время окончания срока приема заявок Открытый квалификационный отбор № КО21-11-38,проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по разработке, модификации, адаптации и внедрению программного обеспечения систем АС «Мобильный банк» для нужд Банка ГПБ (АО)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112258

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО21-11-38

    Наименование закупки

    Открытый квалификационный отбор № КО21-11-38, проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по разработке, модификации, адаптации и внедрению программного обеспечения систем АС «Мобильный банк» для нужд Банка ГПБ (АО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Квалификационный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КО21_11_38.doc

    Приложение__3_к_КО21_11_38.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трифонов Алексей Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый квалификационный отбор № КО21-11-38,проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по разработке, модификации, адаптации и внедрению программного обеспечения систем АС «Мобильный банк» для нужд Банка ГПБ (АО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112258Подведение итогов не позднее Открытый квалификационный отбор № КО21-11-38,проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по разработке, модификации, адаптации и внедрению программного обеспечения систем АС «Мобильный банк» для нужд Банка ГПБ (АО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый квалификационный отбор № КО21-11-38,проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по разработке, модификации, адаптации и внедрению программного обеспечения систем АС «Мобильный банк» для нужд Банка ГПБ (АО)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    63

    Услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ по разработке, модификации, адаптации и внедрению программного обеспечения систем АС «Мобильный банк»"

    Кол-во:

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