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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту зданий с установкой наружных дверей и окон по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий с установкой наружных дверей и окон по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895514Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданий с установкой наружных дверей и окон по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110895514

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1432

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий с установкой наружных дверей и окон по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 13:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Техническое_задание.docx

    Приложение__1_к_ТЗ._Техническое_задание.docx

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Почтовый адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Контактный телефон

    +7 351 232-01-57

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    D.Zalyalyutdinova@chelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Залялютдинова Дина Галимьяновна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий с установкой наружных дверей и окон по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895514Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту зданий с установкой наружных дверей и окон по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий с установкой наружных дверей и окон по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

    Начальная цена

    255 911,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной процедуры
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Классификатор ОКПД2

    43.39

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.32

    Работы столярные и плотничные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116233/name/61c06cb4be8cb2.77745742

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы столярные и плотничные"

    Кол-во: 1.00000

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