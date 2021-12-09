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    Главная / Торги / Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли в корпусе № 1 и бани на территории базы отдыха "Сосновый бор", расположенных по адресу: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 25

    Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли в корпусе № 1 и бани на территории базы отдыха "Сосновый бор", расположенных по адресу: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 25

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895473Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли в корпусе № 1 и чердачной зоны бани на территории базы отдыха "Сосновый бор", расположенных по адресу: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 25г. Омск, пр. Мира, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110895473

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗК-21223229

    Наименование закупки

    Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли в корпусе № 1 и бани на территории базы отдыха "Сосновый бор", расположенных по адресу: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 25

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 13:19

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    001_Извещение_о_запросе_котировок.doc

    002_Смета.xlsx

    003_Приложение__2_Описание_объекта_закупки.docx

    004_Приложение__3_Проект_договора.docx

    005_Приложение___4__Формы.docx

    006_Ведомость.xlsx

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Контактный телефон

    +7 3812 62-86-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    iashovkovyy@omgtu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шовковый Иван Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Омск, пр. Мира, д.11

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли в корпусе № 1 и чердачной зоны бани на территории базы отдыха "Сосновый бор", расположенных по адресу: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 25

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 20:5910.12.2021 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895473Подведение итогов не позднее Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли в корпусе № 1 и чердачной зоны бани на территории базы отдыха "Сосновый бор", расположенных по адресу: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 25г. Омск, пр. Мира, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли в корпусе № 1 и чердачной зоны бани на территории базы отдыха "Сосновый бор", расположенных по адресу: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 25

    Начальная цена

    164 318,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    43.29.11.140

    Работы по противопожарной защите

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107025/name/61b334f12cbce2.09440183

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли в корпусе № 1 и чердачной зоны бани на территории базы отдыха "Сосновый бор", расположенных по адресу: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 25."

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Цена не указана
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