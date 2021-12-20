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    Главная / Торги / Поставка деталей соединительных стальных

    Поставка деталей соединительных стальных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 11:5920.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895583Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей соединительных стальныхВ соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110895583

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка деталей соединительных стальных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений_АС0003674_редакция_2.docx

    Извещение_AC0003674_редакция_1.docx

    Техническое_задание_АС0003674_редакция_1.docx

    Типовая_форма_договора_поставки_AC0003674_редакция_1.docx

    Форма_8_Коммерческое_предложение_АС0003674.xlsx

    Документация_AC0003674_редакция_1.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей соединительных стальных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 11:59 GMT +320.12.2021 11:5920.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895583Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей соединительных стальныхВ соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110895583Дата и время вскрытия заявок Поставка деталей соединительных стальныхВ соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 12:0027.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895583Подведение итогов не позднее Поставка деталей соединительных стальныхВ соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895583Подведение итогов не позднее Поставка деталей соединительных стальныхВ соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей соединительных стальных

    Начальная цена

    2 062 275,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    24.20.4

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125520/name/61cbff3cc0d4c1.96802262

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 27703.00000

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