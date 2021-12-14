Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по номенклатурной группе: Услуги прочие (Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидов)

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по номенклатурной группе: Услуги прочие (Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 06:5914.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895436Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидовВ соответствии с ДокументациейПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110895436

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по номенклатурной группе: Услуги прочие (Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 13:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый__32110895436.pdf

    Извещение.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР

    Юридический адрес

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2

    Почтовый адрес

    625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а

    Контактный телефон

    +7 3452 28-93-58

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    SU_ZAKUPKI@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховская Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    В соответствии с Документацией

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 06:59 GMT +314.12.2021 06:5914.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895436Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидовВ соответствии с Документацией

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 07:0014.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110895436Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидовВ соответствии с Документацией

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 15:0016.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895436Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидовВ соответствии с Документацией

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895436Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидовВ соответствии с Документацией

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для трудоустройства инвалидов

    Начальная цена

    315 176,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2

    625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а

    Классификатор ОКПД2

    88.10

    Услуги социальные без обеспечения проживания для престарелых и инвалидов

    Классификатор ОКВЭД2

    88.10

    Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113345/name/61bc052fc2ce39.42255697

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014509
    Аренда оборудования для проведения пневматических испытаний (без экипажа) для нужд ООО "СТГ ТПС" (СТНГ-2028.1-ЛС-СТ)
    Аренда оборудования для проведения пневматических испытаний (без экипажа) для нужд ООО "СТГ...
    594954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:50(GMT+03:00)
    81 675 707
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Маркетинговые исследования № 32211058913
    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных
    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных
    590301
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    3 302 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    «ГСП-7»
    Попозиционная № АП014510
    Поставка наливного пола «Компаунд монолит NG» для объекта строительства «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал). КС «Новосиндорская» для нужд ООО «ГСП-7»
    Поставка наливного пола «Компаунд монолит NG» для объекта строительства «Система магистральных...
    594955
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012568
    Поставка кабеленесущих систем и материлов для СКС
    Поставка кабеленесущих систем и материлов для СКС
    586338
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП135493
    1055/19.11.21/ИНВ/КО/Э Поставка моющих средств
    1055/19.11.21/ИНВ/КО/Э Поставка моющих средств
    564200
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 536 481
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013792
    Оказание услуг по монтажу технологических трубопроводов Комплекса ЭЛОУ-АВТ на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
    Оказание услуг по монтажу технологических трубопроводов Комплекса ЭЛОУ-АВТ на территории...
    591526
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211060320
    Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства после выполнения работ
    Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства после выполнения работ
    590527
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    5 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Конкурентный отбор № 32211089993
    Поставка наполнителей
    Поставка наполнителей
    594942
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    18 360 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить