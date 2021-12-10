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    Главная / Торги / Поставка баллонов по ГОСТу 949-73

    Поставка баллонов по ГОСТу 949-73

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895397Дата и время окончания срока приема заявок Поставка баллонов по ГОСТу 949-73614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110895397

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка баллонов по ГОСТу 949-73

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1467_ЗК_Извещение_о_закупке.zip

    32110895397.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-73-65

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    ryazanovaanna@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанова А. А.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка баллонов по ГОСТу 949-73

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895397Дата и время окончания срока приема заявок Поставка баллонов по ГОСТу 949-73614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 10:0010.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110895397Дата и время вскрытия заявок Поставка баллонов по ГОСТу 949-73614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202211.01.2022 15:0011.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895397Подведение итогов не позднее Поставка баллонов по ГОСТу 949-73614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28. ПАО НПО "Искра".

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка баллонов по ГОСТу 949-73

    Начальная цена

    798 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    25.29.11.910

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из черных металлов и алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107111/name/61b339641af317.90548531

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей"

    Кол-во: 80.00000

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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    990 048
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
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