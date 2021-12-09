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    Главная / Торги / Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участка

    Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112252Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участкаТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112252

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 13:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция_по_Закупке.docx

    Приложение__4_Проект_договора.DOCX

    Приложение__2_ТЗ_и_приложения_для_заполнения.RAR

    Приложение__1_Информационная_карта.docx

    Письмо_о_намерении_принять_участие.DOCX

    Приложение__5_Перечень_документов_для_квалификации.XLSX

    Приложение__3_Формы_для_заполнения_Претендентами.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Почтовый адрес

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Контактный телефон

    +7 495 982-51-33 доб. 21123

    Факс

    +7 495 982-51-33

    Адрес электронной почты

    Natalia.Ivanova@obghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 14:00 GMT +309.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112252Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участкаТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 14:0009.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112252Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участкаТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    25.02.2022 14:0025.02.2022 14:0025.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112252Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участкаТюменская область

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    25.02.202225.02.2022 14:0025.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112252Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участкаТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОБСКИЙ ГХК
    Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Классификатор ОКПД2

    43.12.11.190

    Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки

    43.12.11.150

    Работы по закреплению (стабилизации) грунтов

    43.12.11.120

    Работы по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участка"

    Кол-во: 1

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