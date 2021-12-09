"Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участка"

выполнение открытого водоотлива, организацию рельефа площадки и временных внутриплощадочных дорог и площадок под подкрановые пути гусеничных кранов ЛОТ 1: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область, Богородский городской округ)» ЛОТ 2: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область, городское поселение Солнечногорск)»