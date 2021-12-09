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Номер извещения
ГП112252
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
Почтовый адрес
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
Контактный телефон
+7 495 982-51-33 доб. 21123
Факс
+7 495 982-51-33
Адрес электронной почты
Natalia.Ivanova@obghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 14:00 GMT +309.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112252Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участкаТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 14:0009.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112252Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участкаТюменская область
Подведение итогов не позднее
25.02.2022 14:0025.02.2022 14:0025.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112252Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участкаТюменская область
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по инженерной подготовке площадки скважин №№ПО1, ПО2 Обского лицензионного участка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОБСКИЙ ГХК
Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
43.12.11.190
43.12.11.150
43.12.11.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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