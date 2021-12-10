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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода на объектах ОмГТУ

    Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода на объектах ОмГТУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895350Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода на объектах ОмГТУг. Омск, пр. Мира, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110895350

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗК-21223228

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода на объектах ОмГТУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    02.12.2021 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    005_Приложение___4__Формы.docx

    003_Приложение___2_Описание_объекта_закупки.docx

    002_Приложение___1_Обсонование_НМЦД.xls

    004_Приложение___3_Проект_договора.docx

    001_Извещение_о_запросе_котировок.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Контактный телефон

    +7 3812 62-86-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    iashovkovyy@omgtu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шовковый Иван Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Омск, пр. Мира, д.11

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода на объектах ОмГТУ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 20:5914.12.2021 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895350Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода на объектах ОмГТУг. Омск, пр. Мира, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода на объектах ОмГТУ

    Начальная цена

    320 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    80.20.1

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80.20

    Деятельность систем обеспечения безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода"

    Кол-во: 12.00000

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