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Номер извещения
32110895350
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода на объектах ОмГТУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
02.12.2021 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,
Почтовый адрес
644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11
Контактный телефон
+7 3812 62-86-00
Факс
Адрес электронной почты
iashovkovyy@omgtu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шовковый Иван Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Омск, пр. Мира, д.11
Закупки и тендеры
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Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода на объектах ОмГТУ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода на объектах ОмГТУ
Начальная цена
320 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес местонахождения
644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,
644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11
80.20.1
80.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12.00000
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