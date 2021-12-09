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    Главная / Торги / Поставка соли технической

    Поставка соли технической

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895345Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соли техническойЛангепасПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110895345

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка соли технической

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 13:01

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    извещение_соль_техническая.docx

    Проект_договора_соль_техническая.docx

    Протокол___56_от_13.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» «ЛАНГЕПАССКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
    Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КОНЦЕССКОМ ЛКС

    Юридический адрес

    628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Когалым, 53, Прибалтийская

    Почтовый адрес

    628672, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Лангепас, 9, Ленина

    Контактный телефон

    +7 34669 5-11-30

    Факс

    Адрес электронной почты

    langtvk@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дегтярёва Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Лангепас

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соли технической

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895345Подведение итогов не позднее Поставка соли техническойЛангепас

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соли технической

    Начальная цена

    483 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОНЦЕССКОМ
    Все закупки и тендеры КОНЦЕССКОМ

    Адрес местонахождения

    628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Когалым, Прибалтийская, 53

    Классификатор ОКПД2

    08.93.10.110

    Соль

    Классификатор ОКВЭД2

    08.93

    Добыча соли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108423/name/61b71cdd08e8e3.08700915

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча соли"

    Кол-во: 69.00000

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