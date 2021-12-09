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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110895345
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка соли технической
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.12.2021 13:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Когалым, 53, Прибалтийская
Почтовый адрес
628672, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Лангепас, 9, Ленина
Контактный телефон
+7 34669 5-11-30
Факс
Адрес электронной почты
langtvk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дегтярёва Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Лангепас
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соли технической
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соли технической
Начальная цена
483 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КОНЦЕССКОМ
Все закупки и тендеры КОНЦЕССКОМ
Адрес местонахождения
628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Когалым, Прибалтийская, 53
08.93.10.110
08.93
Документация лота
Кол-во: 69.00000
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