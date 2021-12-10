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    Главная / Торги / Поставка окон ПВХ

    Поставка окон ПВХ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895329Дата и время окончания срока приема заявок Поставка окон ПВХ и установка двери ПВХ с заменой деревянных оконных блоков.г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110895329

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    248/2021

    Наименование закупки

    Поставка окон ПВХ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.12.2021 12:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    248_Прил_1_к_письму_о_подаче_заявки._Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    248_Документация.docx

    248_Извещение.docx

    248_Документация_Прил_1._Проект_договора.docx

    248_Документация_Прил_2._Техническая_часть.docx

    248_Документация_Прил_3._Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    248_Прил_2_к_письму_о_подаче_заявки._Техническое_предложение.docx

    248_Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка окон ПВХ и установка двери ПВХ с заменой деревянных оконных блоков.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895329Подведение итогов не позднее Поставка окон ПВХ и установка двери ПВХ с заменой деревянных оконных блоков.г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка окон ПВХ и установка двери ПВХ с заменой деревянных оконных блоков.

    Начальная цена

    286 883,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, 3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Порядок оплаты: не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 100% поставки товара Покупателю и при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной, оформленных согласно требованиям действующего законодательства. Срок поставки: до 30.12.2021 г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    22.23.14.110

    Блоки дверные пластмассовые и пороги для них

    Классификатор ОКВЭД2

    22.23

    Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110242/name/61b890382b1210.92816784

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во: 19.00000

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