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    Главная / Торги / Поставка программного обеспечения

    Поставка программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 21:0009.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспеченияТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112250

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Лот 51-2021

    Наименование закупки

    Поставка программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация_на_поставку_ПО.pdf

    Документация__Лот_51_2021.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-93

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    EKuznetsova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 21:00 GMT +309.12.2021 21:0009.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспеченияТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 06:0010.12.2021 06:0010.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112250Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспеченияТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 13:0021.12.2021 13:0021.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112250Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспеченияТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 13:0021.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112250Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспеченияТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного обеспечения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    63.11.13.000

    Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка программного обеспечения"

    Кол-во: 5

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