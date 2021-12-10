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Номер извещения
32110895306
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для стоматологической имплантации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.12.2021 12:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
Почтовый адрес
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
Контактный телефон
+7 499 143-14-87
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@medcity.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьева Марина Викторовна
Место рассмотрения предложений
119192, Москва, Ломоносовский проспект, дом 43
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для стоматологической имплантации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для стоматологической имплантации
Начальная цена
3 813 246,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Адрес местонахождения
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
32.50.13.190
32.50
Документация лота
Кол-во: 320.00000
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