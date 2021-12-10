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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для стоматологической имплантации

    Поставка расходных материалов для стоматологической имплантации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895306Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для стоматологической имплантации119192, Москва, Ломоносовский проспект, дом 43Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110895306

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для стоматологической имплантации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 12:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_96эа_21_2.pdf

    Изменения_06.12.2021.docx

    АД_расходный_материал_96эа_21_редакция__2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

    Юридический адрес

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Почтовый адрес

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Контактный телефон

    +7 499 143-14-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@medcity.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьева Марина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    119192, Москва, Ломоносовский проспект, дом 43

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для стоматологической имплантации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 23:5914.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895306Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для стоматологической имплантации119192, Москва, Ломоносовский проспект, дом 43

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для стоматологической имплантации

    Начальная цена

    3 813 246,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110323/name/61b8989e924747.93258324

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 320.00000

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