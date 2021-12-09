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Номер извещения
ГП112256
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заключение договора на поставку спирта изопропилового абсолютированного (Пропанол-2)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3291
Факс
Адрес электронной почты
Galina.Teterina@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тетерина Галина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку спирта изопропилового абсолютированного (Пропанол-2)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112256Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку спирта изопропилового абсолютированного (Пропанол-2)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 12:0009.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112256Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку спирта изопропилового абсолютированного (Пропанол-2)Колпино
Подведение итогов не позднее
21.01.2022 14:3021.01.2022 14:3021.01.2022 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112256Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку спирта изопропилового абсолютированного (Пропанол-2)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку спирта изопропилового абсолютированного (Пропанол-2)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
20.14.22.113
Документация лота
Кол-во: 8000
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