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    Главная / Торги / Поставка одноразовой посуды

    Поставка одноразовой посуды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112245Дата и время окончания срока приема заявок Поставка одноразовой посудыМещанскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112245

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка одноразовой посуды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Согласие_с_текстом_договора_ФОРМА_5.docx

    Анкета_Участника_закупки_ФОРМА_4.docx

    Заявка_оферта_Техническое_предложение_ФОРМА_2.docx

    Информационная_карта.docx

    ТЗ_на_закупку_одноразовой_посуды_в_2022_году.docx

    Коммерческое_предложение__ФОРМА_3.xlsx

    Договор_поставки_одноразовой_посуды_в_2022_году.docx

    Спецификация_одноразовая_посуда_на_2022.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Контактный телефон

    +7 495 543-88-88

    Факс

    +7 495 543-88-88

    Адрес электронной почты

    kuhtenkova@comedyclub.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кухтенкова Мария Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Мещанский

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка одноразовой посуды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 15:00 GMT +314.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112245Дата и время окончания срока приема заявок Поставка одноразовой посудыМещанский

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 15:0014.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112245Дата и время вскрытия заявок Поставка одноразовой посудыМещанский

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 19:0017.12.2021 19:0017.12.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112245Подведение итогов не позднее Поставка одноразовой посудыМещанский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 19:0017.12.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112245Подведение итогов не позднее Поставка одноразовой посудыМещанский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одноразовой посуды

    Начальная цена

    956 916,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Классификатор ОКПД2

    46.4

    Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно закупочной документации"

    Кол-во:

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