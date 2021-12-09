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Номер извещения
32110895315
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.12.2021 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Почтовый адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Контактный телефон
+7 351 232-01-57
Факс
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Адрес электронной почты
D.Zalyalyutdinova@chelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Залялютдинова Дина Галимьяновна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ
Начальная цена
10 359 186,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Адрес местонахождения
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21.00000
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