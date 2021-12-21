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    Главная / Торги / Поставка расходных жидкостей, автоаксессуаров, салфеток и автохимии в Волгоградскую и Астраханскую области, Республику Калмыкия

    Поставка расходных жидкостей, автоаксессуаров, салфеток и автохимии в Волгоградскую и Астраханскую области, Республику Калмыкия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112242Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных жидкостей, автоаксессуаров, салфеток и автохимии в Волгоградскую и Астраханскую области, Республику КалмыкияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112242

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    229/ГНП сеть/02.12.2021/ОЗКэ

    Наименование закупки

    Поставка расходных жидкостей, автоаксессуаров, салфеток и автохимии в Волгоградскую и Астраханскую области, Республику Калмыкия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_88_1_229_.docx

    Извещение_о_Запросе_котировок.doc

    Приложение_5_Проект_договора.zip

    Приложение_6_Техническое_задание.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +7 812 244-80-80 доб. 2854

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    n.levchenko@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Левченко Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных жидкостей, автоаксессуаров, салфеток и автохимии в Волгоградскую и Астраханскую области, Республику Калмыкия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 11:00 GMT +321.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112242Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных жидкостей, автоаксессуаров, салфеток и автохимии в Волгоградскую и Астраханскую области, Республику КалмыкияСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 11:0021.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112242Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных жидкостей, автоаксессуаров, салфеток и автохимии в Волгоградскую и Астраханскую области, Республику КалмыкияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112242Подведение итогов не позднее Поставка расходных жидкостей, автоаксессуаров, салфеток и автохимии в Волгоградскую и Астраханскую области, Республику КалмыкияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных жидкостей, автоаксессуаров, салфеток и автохимии в Волгоградскую и Астраханскую области, Республику Калмыкия

    Начальная цена

    10 841 702,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    20.59

    Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126641/name/61cc650eafbee8.58864647

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка расходных жидкостей, автоаксессуаров, салфеток и автохимии в Волгоградскую и Астраханскую области, Республику Калмыкия"

    Кол-во:

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