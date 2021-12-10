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Номер извещения
32110895081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100S
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.12.2021 12:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
Почтовый адрес
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
Контактный телефон
+7 499 143-14-87
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@medcity.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьева Марина Викторовна
Место рассмотрения предложений
г.Москва, Ломоносовский пр-т, д. 43
Закупки и тендеры
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Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100S
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110895081Дата окончания срока рассмотрения заявок Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100Sг.Москва, Ломоносовский пр-т, д. 43
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 09:0010.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895081Подведение итогов не позднее Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100Sг.Москва, Ломоносовский пр-т, д. 43
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100S
Начальная цена
350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Адрес местонахождения
108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,
33.12.19.000
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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