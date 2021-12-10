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    Главная / Торги / Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100S

    Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100S

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895081Дата и время окончания срока приема заявок Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100Sг.Москва, Ломоносовский пр-т, д. 43Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110895081

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100S

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 12:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_обслуж_стеррад_97зкэ.docx

    Протокол_71зкэ_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

    Юридический адрес

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Почтовый адрес

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Контактный телефон

    +7 499 143-14-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@medcity.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьева Марина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, Ломоносовский пр-т, д. 43

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100S

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110895081Дата окончания срока рассмотрения заявок Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100Sг.Москва, Ломоносовский пр-т, д. 43

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 09:0010.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895081Подведение итогов не позднее Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100Sг.Москва, Ломоносовский пр-т, д. 43

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895081Подведение итогов не позднее Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100Sг.Москва, Ломоносовский пр-т, д. 43

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Годовое техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100S

    Начальная цена

    350 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    108830, Г МОСКВА, ПОС. ВОРОНОВСКОЕ, С ВОРОНОВО,

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107169/name/61b33fd862d934.41836811

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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