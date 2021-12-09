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    Главная / Торги / Поставка трубы стальной для производственных нужд НТ МУП «Горэнерго-НТ»

    Поставка трубы стальной для производственных нужд НТ МУП «Горэнерго-НТ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895279Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы стальной для производственных нужд НТ МУП «Горэнерго-НТ»622051 г. Нижний Тагил ул. Крупской, здание 5Б строение 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110895279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубы стальной для производственных нужд НТ МУП «Горэнерго-НТ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 12:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__3_Форма_заявки.docx

    Титульный_лист.pdf

    Приложение__2_Проект_договора.docx

    Обоснование_НМЦД.docx

    Извещение_ЗК_в_эл.форме.docx

    Приложение__1_Техническое_задание.pdf

    Протокол_57_273_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРЭНЕРГО-НТ
    Все закупки и тендеры НТ МУП ГОРЭНЕРГО-НТ

    Юридический адрес

    622051, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ КРУПСКОЙ, ЗДАНИЕ 5Б, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    622002, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ ЧЕРНЫХ, ДОМ 19

    Контактный телефон

    +7 3435 23-05-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    korshunov_av@ge-nt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коршунов Андрей Владиславович

    Место рассмотрения предложений

    622051 г. Нижний Тагил ул. Крупской, здание 5Б строение 1

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы стальной для производственных нужд НТ МУП «Горэнерго-НТ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895279Подведение итогов не позднее Поставка трубы стальной для производственных нужд НТ МУП «Горэнерго-НТ»622051 г. Нижний Тагил ул. Крупской, здание 5Б строение 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы стальной для производственных нужд НТ МУП «Горэнерго-НТ»

    Начальная цена

    1 684 032,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НТ МУП ГОРЭНЕРГО-НТ
    Все закупки и тендеры НТ МУП ГОРЭНЕРГО-НТ

    Адрес местонахождения

    622051, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ КРУПСКОЙ, ЗДАНИЕ 5Б, СТРОЕНИЕ 1,

    622002, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ ЧЕРНЫХ, ДОМ 19

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.110

    Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.1

    Производство бесшовных труб и пустотелых профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106918/name/61b32905496929.68507468

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная бесшовная 57х5"

    Кол-во: 0.50000

    "Позиция 2"

    "Труба стальная бесшовная 89х5"

    Кол-во: 2.10000

    "Позиция 3"

    "Труба стальная бесшовная 108х5"

    Кол-во: 1.80000

    "Позиция 4"

    "Труба стальная бесшовная 133х5"

    Кол-во: 1.60000

    "Позиция 5"

    "Труба стальная бесшовная 159х6"

    Кол-во: 3.40000

    "Позиция 6"

    "Труба стальная бесшовная 273х8"

    Кол-во: 3.73000

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