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    Главная / Торги / Поставка газа ацетилен марки «А» в баллонах.

    Поставка газа ацетилен марки «А» в баллонах.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 03:0010.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895024Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа "Ацетилен марки "А""в баллонах677009, Якутск ул. Кальвица, дом 24, кабинет 203.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110895024

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка газа ацетилен марки «А» в баллонах.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 12:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Проект_договора_и_ТЗ_на_поставку_ацетилена_в_баллонах.docx

    Выписка_из_протокола.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Контактный телефон

    +7 4112 31-87-58 доб. 240

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    EfremovaMS@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефремова Мария Самсоновна

    Место рассмотрения предложений

    677009, Якутск ул. Кальвица, дом 24, кабинет 203.

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газа "Ацетилен марки "А""в баллонах

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895024Подведение итогов не позднее Поставка газа "Ацетилен марки "А""в баллонах677009, Якутск ул. Кальвица, дом 24, кабинет 203.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа "Ацетилен марки "А""в баллонах

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Не менее 5 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании счета Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа) и акта приема-передачи Товара, подтверждающих поставку Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Классификатор ОКПД2

    20.14.11.126

    Ацетилен

    Классификатор ОКВЭД2

    20.14

    Производство прочих основных органических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106590/name/61b306695a9893.52911488

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных органических химических веществ"

    Кол-во: 5

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    Регион:
    Свердловская область
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