Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка химических реактивов, лабораторной посуды, прочих материалов для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Поставка химических реактивов, лабораторной посуды, прочих материалов для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895155Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов, лабораторной посуды, прочих материалов для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»г. БарнаулПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110895155

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов, лабораторной посуды, прочих материалов для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    02.12.2021 12:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная.rar

    Протокол_32110895155_хим_реактивы.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    aa.busygin@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бусыгин Антон Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реактивов, лабораторной посуды, прочих материалов для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895155Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов, лабораторной посуды, прочих материалов для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»г. Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110895155Дата и время вскрытия заявок Поставка химических реактивов, лабораторной посуды, прочих материалов для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»г. Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 08:0031.01.2022 08:0031.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895155Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов, лабораторной посуды, прочих материалов для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»г. Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 08:0031.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895155Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов, лабораторной посуды, прочих материалов для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»г. Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов, лабораторной посуды, прочих материалов для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    1 816 480,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123111/name/61c985be4e1053.31034325

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка химических реактивов, лабораторной посуды, прочих материалов"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211077959
    МИ №16582/МИ - Химические материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P100983)
    МИ №16582/МИ - Химические материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P100983)
    593156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 916 402
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Запрос предложений № ГП213737
    Реагенты для водоподготовки
    Реагенты для водоподготовки
    589051
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ГП НО НОФ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211064754
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты...
    591116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    310 971 170
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить