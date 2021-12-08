Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897

    Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 03:0008.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112238Дата и время окончания срока приема заявок Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112238

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 12:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА___БГ_ГОК_И.DOCX

    Запрос_по_заявке___38897___ЗАПОЛНИТЬ_.xlsx

    Информация_по_ТК.docx

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_АО_ГОК_Инаглинский.doc

    Отгрузочные_реквизиты_для_АО_ГОК_Инаглинский.doc

    Письмо_о_запросе_документов.docx

    Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-85

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sljunin@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слюнин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 03:00 GMT +308.12.2021 03:0008.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112238Дата и время окончания срока приема заявок Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 17:0031.12.2021 17:0031.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112238Подведение итогов не позднее Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 17:0031.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112238Подведение итогов не позднее Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист стальной 4мм 1500х6000 3СП ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Уголок 75х75х6 С235 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 3"

    "Лист оцинкованный 0,50х1,250х2500"

    Кол-во: 312.5

    "Позиция 4"

    "Круг горячекатаный Ст-3 D40 мм ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Круг горячекатаный Ст-3 D60 мм ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 6"

    "Швеллер 16У С255 ГОСТ 824097"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Швеллер 8П 3ПС5 ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Уголок стальной 50х50х5 3СП ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213046
    30641/17.01.2022 Термоскан-2 (установка ДТА и ТГА)
    30641/17.01.2022 Термоскан-2 (установка ДТА и ТГА)
    586604
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213051
    30643/17.01.2022 Измеритель прочности гранул
    30643/17.01.2022 Измеритель прочности гранул
    586612
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213057
    30715/17.01.2022 Автоматизированная аналитическая система тонкослойной хроматографии модели Iatroscan MK-6s
    30715/17.01.2022 Автоматизированная аналитическая система тонкослойной хроматографии модели...
    586627
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Ямал СПГ
    Попозиционная № ГП202092
    Закупка МТР разное для КР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка МТР разное для КР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    594948
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213058
    30716/17.01.2022 Шиномонтажный стенд
    30716/17.01.2022 Шиномонтажный стенд
    586632
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213061
    30717/17.01.2022 Стенд для проверки стартеров и генераторов Э-250М-02, Стенд для испытания и регулировки форсунок электронный (Common Rail и форсунок А-04) М-107Э-CR
    30717/17.01.2022 Стенд для проверки стартеров и генераторов Э-250М-02, Стенд для испытания и...
    586640
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213127
    30719/17.01.2022 Телескопическая грейферная стрела Tysim KM220, с ковшом Tysim KS06
    30719/17.01.2022 Телескопическая грейферная стрела Tysim KM220, с ковшом Tysim KS06
    586814
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213140
    30722/17.01.2022 Весы неавтоматического действия
    30722/17.01.2022 Весы неавтоматического действия
    586845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить