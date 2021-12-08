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Номер извещения
ГП112238
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-85
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
sljunin@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слюнин Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 03:00 GMT +308.12.2021 03:0008.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112238Дата и время окончания срока приема заявок Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.12.2021 17:0031.12.2021 17:0031.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112238Подведение итогов не позднее Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист стальной, уголок, швеллер, круг для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 38897
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 2.5
Кол-во: 312.5
Кол-во: 1
Кол-во: 1.5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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