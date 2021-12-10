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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме 03-321-2021 по отбору организаций для оказания услуг по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме 03-321-2021 по отбору организаций для оказания услуг по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:5910.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894959Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети.ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894959

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-321-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме 03-321-2021 по отбору организаций для оказания услуг по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 12:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_осуществлении_открытого_конкурентного_отбора_03_321_2021.docx

    Приложение__1_к_Техническому_заданию_03_321_2021.xls

    Техническое_задание_03_321_2021.docx

    Форма_Ценового_предложения_03_321_2021.xlsx

    Шаблон_договора_оказание_услуг_по_организация_и_предоставление_защищенных_канал.docx

    Документация_об_осуществлении_открытого_конкурентного_отбора_03_321_2021.docx

    Протокол_рассмотрения__оценки__сопоставления_и_подведения_итогов_03_321_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 276-99-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    smirnov@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 08:59 GMT +310.12.2021 08:5910.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894959Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети.Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 09:0010.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894959Дата и время вскрытия заявок Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети.Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 17:0015.12.2021 17:0015.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894959Подведение итогов не позднее Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети.Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 17:0015.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894959Подведение итогов не позднее Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети.Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети.

    Начальная цена

    21 008 376,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    61.10

    Услуги телекоммуникационные проводные

    Классификатор ОКВЭД2

    61.10

    Деятельность в области связи на базе проводных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110384/name/61b8a229d5ad53.98998086

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети."

    Кол-во: 1.00000

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