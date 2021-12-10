Открытый конкурентный отбор в электронной форме 03-321-2021 по отбору организаций для оказания услуг по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110894959 Уникальный номер закупки Номер закупки 03-321-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме 03-321-2021 по отбору организаций для оказания услуг по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Юридический адрес 394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А, Почтовый адрес 394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а Контактный телефон +7 473 276-99-60 Факс -- Адрес электронной почты smirnov@gazpromvrn.ru Ф.И.О. контактного лица Смирнов Сергей Александрович Место рассмотрения предложений Воронеж Закупки и тендеры Воронежская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru