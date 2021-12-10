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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110894959
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме 03-321-2021 по отбору организаций для оказания услуг по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 276-99-60
Факс
--
Адрес электронной почты
smirnov@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 08:59 GMT +310.12.2021 08:5910.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894959Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети.Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 09:0010.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894959Дата и время вскрытия заявок Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети.Воронеж
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 17:0015.12.2021 17:0015.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894959Подведение итогов не позднее Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети.Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по организации и предоставлению защищенных каналов передачи данных для филиальной сети.
Начальная цена
21 008 376,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
61.10
61.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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