Закупка Флюса АНФ 6-1 и АНФ-1 производства ПАО "Никопольский завод ферросплавов" в период с января по декабрь 2022 года

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112236 Уникальный номер закупки Номер закупки Извещение 41/12 Наименование закупки Закупка Флюса АНФ 6-1 и АНФ-1 производства ПАО "Никопольский завод ферросплавов" в период с января по декабрь 2022 года Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-81-96 Факс +7 812 322-80-07 Адрес электронной почты Olga.Gavrilova@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Гаврилова Ольга Николаевна Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru