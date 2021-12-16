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Номер извещения
32110894946
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара (ГСМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 12:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5
Почтовый адрес
357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5
Контактный телефон
+7 87937 2-57-43
Факс
Адрес электронной почты
kislovodskgorgaz@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Печейкин Александр Ярославович
Место рассмотрения предложений
Кисловодск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара (ГСМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 11:59 GMT +316.12.2021 11:5916.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894946Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (ГСМ)Кисловодск
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 12:3016.12.2021 12:3016.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894946Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (ГСМ)Кисловодск
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894946Подведение итогов не позднее Поставка товара (ГСМ)Кисловодск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара (ГСМ)
Начальная цена
1 434 316,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
Адрес местонахождения
357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5
19.20.2
19.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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