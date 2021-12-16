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    Главная / Торги / Поставка товара (ГСМ)

    Поставка товара (ГСМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:5916.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894946Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (ГСМ)КисловодскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894946

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (ГСМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 12:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_редакция_2.doc

    Извещение_редакция_2.docx

    Проект_договора_редакция_2.docx

    Уведомление_о_внесении_изменений_в_закупочную_процедуру_2.docx

    Расчет_НМЦ.XLSX

    Техническое_задание__топливо_.docx

    Уведомление_о_внесении_изменений.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5

    Почтовый адрес

    357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5

    Контактный телефон

    +7 87937 2-57-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    kislovodskgorgaz@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Печейкин Александр Ярославович

    Место рассмотрения предложений

    Кисловодск

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (ГСМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 11:59 GMT +316.12.2021 11:5916.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894946Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (ГСМ)Кисловодск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 12:3016.12.2021 12:3016.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894946Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (ГСМ)Кисловодск

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894946Подведение итогов не позднее Поставка товара (ГСМ)Кисловодск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894946Подведение итогов не позднее Поставка товара (ГСМ)Кисловодск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (ГСМ)

    Начальная цена

    1 434 316,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114150/name/61bc6630619b02.35803123

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

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