Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петербурге до 31.12.2023г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП009825 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0077007-362-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петербурге до 31.12.2023г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦР Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4, Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4, Контактный телефон +7 495 514-03-68 Адрес электронной почты mto-ds@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Парфенов Дмитрий Александрович Место рассмотрения заявок г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петер Дата и время окончания срока приема заявок 17.12.2021 09:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП009825 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петер г. Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петер Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт