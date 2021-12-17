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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петербурге до 31.12.2023г.

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петербурге до 31.12.2023г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009825Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петерг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009825

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0077007-362-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петербурге до 31.12.2023г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 12:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦР

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,

    Контактный телефон

    +7 495 514-03-68

    Адрес электронной почты

    mto-ds@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Парфенов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петер

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 09:00 GMT +317.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009825Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петерг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петер

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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