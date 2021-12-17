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Номер извещения
АП009825
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петербурге до 31.12.2023г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 12:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,
Контактный телефон
+7 495 514-03-68
Адрес электронной почты
mto-ds@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Парфенов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петер
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 09:00 GMT +317.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009825Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петерг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников ООО "Газпромнефть-ЦР" в г. Санкт-Петер
Официальный сайт, на котором размещена документация
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