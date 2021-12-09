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    Главная / Торги / Поставка специализированного транспортного средства

    Поставка специализированного транспортного средства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 20:0009.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894918Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специализированного транспортного средстваКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894918

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    41-2021

    Наименование закупки

    Поставка специализированного транспортного средства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 12:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_НМЦ__самосвал.xlsx

    Извещение_о_котировке___самосвал.doc

    Договор.doc

    Протокол_итоговый.pdf

    Протокол_итоговый.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК
    Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК

    Юридический адрес

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Почтовый адрес

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Контактный телефон

    +7 391 223-72-03

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@krasgorpark.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непомнящая Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специализированного транспортного средства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 20:00 GMT +309.12.2021 20:0009.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894918Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специализированного транспортного средстваКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 05:0010.12.2021 05:0010.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894918Дата и время вскрытия заявок Поставка специализированного транспортного средстваКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894918Подведение итогов не позднее Поставка специализированного транспортного средстваКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специализированного транспортного средства

    Начальная цена

    5 670 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУ КРАСГОРПАРК
    Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК

    Адрес местонахождения

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Классификатор ОКПД2

    29.10.4

    Средства автотранспортные грузовые

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.4

    Производство грузовых автомобилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106599/name/61b3072bd73df9.37812108

    10.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106603/name/61b3073901b913.68494042

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство грузовых автомобилей"

    Кол-во: 1.00000

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