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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110894918
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка специализированного транспортного средства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.12.2021 12:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А
Почтовый адрес
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А
Контактный телефон
+7 391 223-72-03
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasgorpark.ru
Ф.И.О. контактного лица
Непомнящая Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специализированного транспортного средства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 20:00 GMT +309.12.2021 20:0009.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894918Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специализированного транспортного средстваКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 05:0010.12.2021 05:0010.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894918Дата и время вскрытия заявок Поставка специализированного транспортного средстваКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специализированного транспортного средства
Начальная цена
5 670 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУ КРАСГОРПАРК
Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК
Адрес местонахождения
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А
29.10.4
29.10.4
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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