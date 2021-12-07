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    Главная / Торги / Прокладки из капролона и ТМКЩ

    Прокладки из капролона и ТМКЩ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 15:0007.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112232Дата и время окончания срока приема заявок Комплекты для изоляции стыков (ТХ)Каларский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112232

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Прокладки из капролона и ТМКЩ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_Прокладки_из_капролона_и_ТМКЩ.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    r.halikov@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халиков Рустам Юлдашевич

    Место рассмотрения предложений

    Каларский район

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекты для изоляции стыков (ТХ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 15:00 GMT +307.12.2021 15:0007.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112232Дата и время окончания срока приема заявок Комплекты для изоляции стыков (ТХ)Каларский район

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112232Подведение итогов не позднее Комплекты для изоляции стыков (ТХ)Каларский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112232Подведение итогов не позднее Комплекты для изоляции стыков (ТХ)Каларский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекты для изоляции стыков (ТХ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническое предложение

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно коммерческого предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    КП_Форма___2_Прокладки_из_капролона_и_ТМКЩ_02.12.2021.xlsx

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 500x640x15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600x15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Прокладка резиновая d20/d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900х1600х15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (копролоно) 500x640x15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Прокладка резиновая 50x50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Прокладка резиновая 50х50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Прокладка резиновая 50х50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Прокладка резиновая 50х50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Прокладка резиновая 50х50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Прокладка резиновая 50х50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Прокладка из полиамида-6 блочного (капролона) 900x1600х15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Прокладка резиновая 50х50 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Прокладка резиновая d20/ d10 Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 2

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    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 11:00
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