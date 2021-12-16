www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП009824
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе – связанные с разливами нефти и нефтепродуктов, и выполнению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, по выполнению поисково-спасательных работ на опасных производственных объектах МЦОН ООО "ГПН-Логистика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 11:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10
Почтовый адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А
Контактный телефон
+7 495 777-31-71 доб. 4229
Адрес электронной почты
gpnl_asuz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Елена Николаевна
Место рассмотрения заявок
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе – связанные
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009824Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе – связанныеМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе – связанные
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.