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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников университета

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников университета

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894805Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников университетаг. Омск, пр. Мира, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894805

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗК-21223226

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников университета

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    02.12.2021 11:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    001_Извещение_о_запросе_котировок.doc

    002_Обоснование_НМЦД.xls

    003_Приложение___2_Описание_объекта_закупки.docx

    004_Приложение___3_Проект_договора.docx

    005_Приложение_4__Формы.docx

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Контактный телефон

    +7 3812 62-86-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    iashovkovyy@omgtu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шовковый Иван Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Омск, пр. Мира, д.11

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников университета

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 20:5914.12.2021 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894805Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников университетаг. Омск, пр. Мира, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников университета

    Начальная цена

    920 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    86.90.1

    Услуги в области медицины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110020/name/61b87ae75ee377.67336276

    14.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110061/name/61b880cfe4ed33.55423910

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    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110167/name/61b88a5226b5d8.56263604

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, сотрудники (мужчины)"

    Кол-во: 55.00000

    "Позиция 2"

    "Профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, сотрудники (женщины)"

    Кол-во: 105.00000

    "Позиция 3"

    "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 4"

    "Слесарь-сантехник"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 5"

    "Лифтер"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 6"

    "Электрогазосварщик"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 7"

    "Водитель автомобиля"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 8"

    "Работники общежитий, СОЛ «Политехник», ЖКО, База отдыха "Сосновый бор" (начальник, зам. начальникадворник, слесарь-сантехник, садовник, администратор, уборщик служебных помещений, заведующий общежитием, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) (мужчины)"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 9"

    "Работники общежитий, СОЛ «Политехник», ЖКО, База отдыха "Сосновый бор" (начальник, зам. начальникадворник, слесарь-сантехник, садовник, администратор, уборщик служебных помещений, заведующий общежитием, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) (женщины)"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 10"

    "Работники, выполняющие работы непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (мужчины)"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 11"

    "Работники, выполняющие работы непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (женщины)"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 12"

    "Работники плавательного бассейна (мужчина)"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 13"

    "Работники плавательного бассейна (женщина)"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 14"

    "Столовая (заведующий столовой, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, кассир-буфетчик, кассир, пекарь, уборщик СП) (мужчины)"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 15"

    "Столовая (заведующий столовой, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, кассир-буфетчик, кассир, пекарь, уборщик СП) (женщины)"

    Кол-во: 6.00000

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