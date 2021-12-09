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Номер извещения
ГП112240
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 128
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Леншина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 14:00 GMT +309.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112240Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежейКолпино
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 17:0031.01.2022 17:0031.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112240Подведение итогов не позднее Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежейКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территории подрядной организацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.62
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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