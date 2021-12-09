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    Главная / Торги / Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежей

    Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112240Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежейКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112240

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Финальный_протокол.pdf

    Договор__подряд__Общество___Заказчик__ОВК_.docx

    Извещение.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    73614.pdf

    70959.pdf

    66498.pdf

    61443.pdf

    60271.pdf

    49894.pdf

    49893.pdf

    48669.pdf

    20568.pdf

    20567.pdf

    73615.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 128

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Леншина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 14:00 GMT +309.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112240Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежейКолпино

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 17:0031.01.2022 17:0031.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112240Подведение итогов не позднее Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежейКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 17:0031.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112240Подведение итогов не позднее Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежейКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Механическая обработка заготовок Заказчика согласно требований чертежей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории подрядной организацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1142110/name/61f2355d2dd8b0.16384571

    27.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механическая обработка Коробка клапана автоматического затвора черт.60271"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Механическая обработка Сектор обоймы черт.48669"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Механическая обработка Сектор обоймы черт. 49893"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Механическая обработка Сектор обоймы черт. 49894"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Механическая обработка Коробка регулирующего клапана черт 61443"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Механическая обработка Тройник черт.66498"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Механическая обработка Коробка сопловая верхняя правая и нижняя левая черт.20567"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Механическая обработка Коробка сопловая верхняя левая и нижняя правая черт. 20568"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Механическая обработка Коробка регулирующего клапана черт. 70959"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Механическая обработка Сектор обоймы черт. 73614"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Механическая обработка Сектор обоймы черт. 73615"

    Кол-во: 2

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