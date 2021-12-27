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    Главная / Торги / Поставка телевизоров гостиничного типа LG для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России комплекса отдыха "Завидово"

    Поставка телевизоров гостиничного типа LG для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России комплекса отдыха "Завидово"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телевизоров гостиничного типа LG для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России комплекса отдыха "Завидово"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894866

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    633/ЗАВ-21

    Наименование закупки

    Поставка телевизоров гостиничного типа LG для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России комплекса отдыха "Завидово"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме (предельная цена)

    Дата публикации

    02.12.2021 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    02_Форма_4.xls

    1.Документация__633_ЗАВ_21___продление_2.doc

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.docx

    протокол__661_2_2021_ЗАВ_от_30.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка телевизоров гостиничного типа LG для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России комплекса отдыха "Завидово"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 11:00 GMT +327.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телевизоров гостиничного типа LG для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России комплекса отдыха "Завидово"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2021 10:0028.12.2021 10:0028.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894866Дата и время вскрытия заявок Поставка телевизоров гостиничного типа LG для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России комплекса отдыха "Завидово"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 10:0030.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894866Подведение итогов не позднее Поставка телевизоров гостиничного типа LG для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России комплекса отдыха "Завидово"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894866Подведение итогов не позднее Поставка телевизоров гостиничного типа LG для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России комплекса отдыха "Завидово"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телевизоров гостиничного типа LG для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России комплекса отдыха "Завидово"

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    26.40.20.122

    Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью

    Классификатор ОКВЭД2

    26.40

    Производство бытовой электроники

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127728/name/61cd7543defbf3.31908531

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка телевизоров гостиничного типа LG для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»"

    Кол-во: 1.00

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