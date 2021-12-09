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    Главная / Торги / Выполнение проектных работ по проекту: «Техническое перевооружение АСУ ТП установки 37/1-4»

    Выполнение проектных работ по проекту: «Техническое перевооружение АСУ ТП установки 37/1-4»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009823Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по проекту: «Техническое перевооружение АСУ ТП установки 37/1-4»ОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0063402-406-2021

    Наименование закупки

    Выполнение проектных работ по проекту: «Техническое перевооружение АСУ ТП установки 37/1-4»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОМАТИКА-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры АВТОМАТИКА-СЕРВИС

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, а/я 204, а/я 204

    Контактный телефон

    +7 3812 27-77-27 доб. 76520

    Адрес электронной почты

    tkp_as@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернуха Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных работ по проекту: «Техническое перевооружение АСУ ТП установки 37/1-4»

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.01.202223.01.2022 12:0023.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009823Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по проекту: «Техническое перевооружение АСУ ТП установки 37/1-4»Омск

    Предмет договора

    Выполнение проектных работ по проекту: «Техническое перевооружение АСУ ТП установки 37/1-4»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВТОМАТИКА-СЕРВИС
    Все закупки и тендеры АВТОМАТИКА-СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, а/я 204, а/я 204

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