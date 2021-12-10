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Номер извещения
32110894671
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации проведения обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
02.12.2021 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,
Почтовый адрес
644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11
Контактный телефон
+7 3812 62-86-00
Факс
Адрес электронной почты
iashovkovyy@omgtu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шовковый Иван Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Омск, пр. Мира, д.11
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.12.202114.12.2021 20:5914.12.2021 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894671Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУг. Омск, пр. Мира, д.11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУ
Начальная цена
168 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес местонахождения
644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,
644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11
86.90.1
86.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 140.00000
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