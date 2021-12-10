Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по организации проведения обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУ

    Оказание услуг по организации проведения обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894671Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУг. Омск, пр. Мира, д.11Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894671

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗК-21223225

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации проведения обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    02.12.2021 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    005_Приложение___4__Формы.docx

    001_Извещение_о_запросе_котировок.doc

    002_Приложение___1_Обоснование_НМЦД.xls

    004_Приложение___3_Проект_договора.doc

    003_Приложение___2_Описание_объекта_закупки__1_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Контактный телефон

    +7 3812 62-86-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    iashovkovyy@omgtu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шовковый Иван Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Омск, пр. Мира, д.11

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 20:5914.12.2021 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894671Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУг. Омск, пр. Мира, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУ

    Начальная цена

    168 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    86.90.1

    Услуги в области медицины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организации проведения обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУ"

    Кол-во: 140.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВОМИЧУРИНСКОЕ АТП
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП № 32211081300
    Оказание услуг по установке СЗЗ
    Оказание услуг по установке СЗЗ
    593640
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 536 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    МУП КОМБИНАТ ПИТАНИЯ
    Запрос котировок (конкурентный) № 32211068027
    Оказание услуг по предварительному и периодическому медицинскому осмотру работников учреждения
    Оказание услуг по предварительному и периодическому медицинскому осмотру работников учреждения
    591640
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок (конкурентный)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    541 254
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить