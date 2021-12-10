Оказание услуг по организации проведения обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110894671 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗК-21223225 Наименование закупки Оказание услуг по организации проведения обязательного психиатрического освидетельствования и выдаче справки о пригодности (непригодности) к осуществлению отдельных видов деятельности принимаемых лиц в ОмГТУ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок (конкурентный) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Юридический адрес 644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11, Почтовый адрес 644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11 Контактный телефон +7 3812 62-86-00 Факс Адрес электронной почты iashovkovyy@omgtu.ru Ф.И.О. контактного лица Шовковый Иван Алексеевич Место рассмотрения предложений г. Омск, пр. Мира, д.11 Закупки и тендеры Ключевые слова:

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