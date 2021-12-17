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    Главная / Торги / оказание услуг по организации питания воспитанников

    оказание услуг по организации питания воспитанников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897411Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации питания воспитанниковОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110897411

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    13

    Наименование закупки

    оказание услуг по организации питания воспитанников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    02.12.2021 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    12.pdf

    Конкурсная_документация.docx

    Обоснование_НМЦД1.docx

    ДОО_проект_на_торги_питание_2022__2_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 66
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 66

    Юридический адрес

    460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Проспект Гагарина, 33А

    Почтовый адрес

    460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Проспект Гагарина, 33А

    Контактный телефон

    +7 912 841-00-50

    Факс

    Адрес электронной почты

    dou66oren@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шайхутдинова Вера Львовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по организации питания воспитанников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897411Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации питания воспитанниковОренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 13:00GMT +320.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110897411Дата и время вскрытия заявок Услуги по организации питания воспитанниковОренбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.12.202121.12.2021 13:0021.12.2021 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110897411Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по организации питания воспитанниковОренбург

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 16:0021.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897411Подведение итогов не позднее Услуги по организации питания воспитанниковОренбург

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897411Подведение итогов не позднее Услуги по организации питания воспитанниковОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по организации питания воспитанников

    Начальная цена

    13 234 752,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Пищеблок МДОАУ № 66, расположенный по адресу 460051, г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 33АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МДОАУ № 66
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 66

    Адрес местонахождения

    460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Проспект Гагарина, 33А

    Классификатор ОКПД2

    56.29.19

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во: 81696.00000

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