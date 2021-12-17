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Номер извещения
32110897411
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по организации питания воспитанников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
02.12.2021 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Проспект Гагарина, 33А
Почтовый адрес
460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Проспект Гагарина, 33А
Контактный телефон
+7 912 841-00-50
Факс
Адрес электронной почты
dou66oren@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шайхутдинова Вера Львовна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по организации питания воспитанников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897411Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации питания воспитанниковОренбург
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 13:00GMT +320.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110897411Дата и время вскрытия заявок Услуги по организации питания воспитанниковОренбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.12.202121.12.2021 13:0021.12.2021 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110897411Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по организации питания воспитанниковОренбург
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 16:0021.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897411Подведение итогов не позднее Услуги по организации питания воспитанниковОренбург
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по организации питания воспитанников
Начальная цена
13 234 752,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пищеблок МДОАУ № 66, расположенный по адресу 460051, г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 33АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МДОАУ № 66
Все закупки и тендеры МДОАУ № 66
Адрес местонахождения
460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Проспект Гагарина, 33А
56.29.19
56.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 81696.00000
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