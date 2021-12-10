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    Главная / Торги / Определение лицензиата (лицензиара) для предоставления права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версия.

    Определение лицензиата (лицензиара) для предоставления права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версия.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894857Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версияг.НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894857

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-85/2021/НФ

    Наименование закупки

    Определение лицензиата (лицензиара) для предоставления права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версия.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 12:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_Документация.docx

    Итоговый_протокол__КО_85_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    383 доб.373-42-51

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki.nsk@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г.Новосибирск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894857Подведение итогов не позднее Предоставление права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версияг.Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версия

    Начальная цена

    642 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и Документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.2

    Торговля оптовая программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109848/name/61b865d5366993.34580643

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Программное обеспечение АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия (или эквивалент)."

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Программное обеспечение АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей"

    Кол-во: 1.00000

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