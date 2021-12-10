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Номер извещения
32110894857
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Определение лицензиата (лицензиара) для предоставления права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версия.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
Почтовый адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
Контактный телефон
383 доб.373-42-51
Факс
+7 3822 90-26-01
Адрес электронной почты
zakupki.nsk@gazpromgr.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
г.Новосибирск
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Предоставление права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версия
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.12.202114.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894857Подведение итогов не позднее Предоставление права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версияг.Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версия
Начальная цена
642 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Извещении и Документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Извещении и Документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Адрес местонахождения
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
58.29.50.000
46.51.2
Документация лота
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
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