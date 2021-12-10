Определение лицензиата (лицензиара) для предоставления права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версия.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110894857 Уникальный номер закупки Номер закупки КО-85/2021/НФ Наименование закупки Определение лицензиата (лицензиара) для предоставления права использования программного обеспечения АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ 7.0 - гидравлические расчеты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения, локальная версия и АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 7.0 - гидравлические расчёты при проектировании и эксплуатации сетей газоснабжения с вычерчиванием продольных профилей, локальная версия. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК Юридический адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А, Почтовый адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А Контактный телефон 383 доб.373-42-51 Факс +7 3822 90-26-01 Адрес электронной почты zakupki.nsk@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Сергеева Ольга Викторовна Место рассмотрения предложений г.Новосибирск Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

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